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18:42, 15 марта 2023Наука и техника

В Африке зафиксировали распространение смертельного для амфибий грибка

Frontiers in Conservation Science: в Африке распространяется смертельный для лягушек гриб

Фото: Jaco Bothma Empire Photo / Shutterstock / Fotodom

Ученые зафиксировали появление на африканском континенте высококонтагиозного грибка Batrachochytrium dendrobatidis, который вызывает у амфибий смертельно опасный хитридиомикоз. Инфекция, которая принимает масштаб эпизоотий, угрожает существованию тысяч видов лягушек, жаб, саламандр и других земноводных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Conservation Science.

Ранее считалось, что африканские амфибии смогли избежать распространения грибковой инфекции, которая в настоящее время угрожает существованию 41 процента земноводных во всем мире. Однако в новой работе исследователи показали, что батрахохитриум стал широко распространяться в Африке с 2000 года.

B.dendrobatidis производит роевые споры, которые снабжены жгутиком для плавания. Для размножения грибка благоприятны прохладные и влажные местообитания, где они внедряются в ороговевшие части ротового аппарата и кожи саламандр, тритонов и червяг, но особенно от инфекции страдают жабы и лягушки. Хитридиомикоз исключительно заразен, поскольку для него не требуется животных-переносчиков, а споры могут инфицировать не менее тысячи отдаленно родственных видов амфибий. Болезнь редко поражает головастиков, но часто убивает взрослых особей.

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Исследователи использовали метод полимеразно-цепной реакции (ПЦР), чтобы определить, были ли 2972 музейных образца амфибий инфицированы каким-либо известным штаммом грибка. Земноводные были пойманы в Камеруне, Эфиопии, Кении, Лесото, Танзании и Уганде в период с 1908 по 2013 год и хранились в Калифорнийской академии наук, Музее зоологии позвоночных в Беркли и Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета. Были также проверены мазки кожи 1651 живой амфибии, пойманной с 2011 по 2013 год в Бурунди, Экваториальной Гвинее, Камеруне и Демократической Республике Конго.

Результаты показали, что самый ранний случай инфекции датируется 1933 годом в Камеруне. Распространенность инфекции оставалась ниже пяти процентов в период с 1930-х по 2000 год. Однако с новым тысячелетием распространенность грибка в Африке подскочила до 17,2 процента, а в 2010-х увеличилась до 21,6 процента. В Бурунди было инфицировано до 73,7 процента образцов. Регионами, наиболее подверженными риску, являются восточная, центральная и западная часть Африки.

Авторы предполагают, что стресс, вызванный изменением климата, сделал амфибий более восприимчивыми к патогенам или он способствовал распространению благоприятных условий для размножения грибка. Хотя уничтожение патогена в дикой среде не представляется возможным, ученые считают, что невмешательство человека в дикую среду может позволить многим видам амфибий выжить.

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Александр Еникеев
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