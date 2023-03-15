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02:00, 16 марта 2023Среда обитания

Россияне стали реже интересоваться покупкой одного вида квартир

«Агентство инвестиций в недвижимость Москвы»: спрос россиян на покупку студий снизился
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: miroha141 / Shutterstock / Fotodom

В январе-феврале 2023 года спрос на приобретение студий в 16 городах-миллионниках России снизился на 26,6 процента относительно аналогичного результата за 2022 год. О том, что россияне стали реже интересоваться покупкой одного вида квартир, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным специалистов, за указанный период количество запросов уменьшилось во всех крупных городах, кроме Перми — там показатель вырос на 5,92 процента. Наиболее сильное падение параметра наблюдалось в Петербурге — там отрицательная динамика сравнению с январем-февралем прошлого года составила 45,69 процента. В Москве также наблюдалось значительное снижение числа обращений, которое оценили в 35,95 процента.

Кроме того, эксперты отметили, что по итогам 2022 года спрос на приобретение квартир-студий в 16 городах-миллионниках России уменьшился на 10,29 процента по сравнению с 2021 годом. Самое резкое снижение за год было зафиксировано в Краснодаре, где число запросов снизилось на 25,47 процента. В некоторых крупных городах, напротив, наблюдался рост. Наиболее значительным он был в Нижнем Новгороде, где показатель за год увеличился на 18,32 процента.

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«В прошлом году мы предсказывали снижение спроса на студии в России. Тогда мы называли причины этого снижения в виде высоких цен и низкого арендного спроса на такие объекты. Сейчас это все мы получили, но к этим двум моментам я бы еще добавил дорогую ипотеку, которая разрушила всю математику таких приобретений. В нынешних условиях, если сильных положительных изменений не будет, то мы прогнозируем возвращения на рынок сделок мены с доплатой, продажи объектов с рассрочкой платежа от физического лица», — предположил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

В феврале эксперты «Циан. Аналитики» пришли к выводу о том, что в регионах России с наибольшим числом мигрантов стало больше квартир-студий. Они добавили, что наибольшие рост и доля студий в продаже были зафиксированы в регионах с наибольшим числом прибывших в 2021 году из других регионов населения трудоспособного возраста — потенциальной аудитории для покупки жилья.

Полина Кислицына
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