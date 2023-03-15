В Москве число террористических преступлений сократилось на 11 процентов

Глава ГУ МВД Москвы Баранов: в городе на 11% снизилось число террористических преступлений

В Москве за 2022 год на 11 процентов сократилось число террористических преступлений. Об этом заявил глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов во время выступления в Мосгордуме, его цитирует «Интерфакс».

Кроме того, на 40 процентов улучшилась раскрываемость преступлений экстремистского характера. Начальник столичного главка МВД отметил, что полицейские вместе с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области оперативно находят граждан, распространяющих в сети фейки о Вооруженных силах России, а также «рецидивно разместивших в интернете экстремистские материалы».

По словам Баранова, важным фактором, повлиявшим на снижение уровня террористической угрозы, стала работа полиции в сфере пресечения незаконного оборота оружия и боеприпасов. За год было ликвидировано 168 мастерских по изготовлению и переделке оружия, а также перекрыты семь каналов поставки огнестрельного оружия в Москву. Также сотрудниками МВД было изъято 10 килограммов взрывчатых веществ, 11 взрывных устройств, 226 единиц оружия и более 25 тысяч боеприпасов.

Ранее в МВД заявили об отсутствии ЧП при проведении частичной мобилизации в Москве.