Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 15 марта 2023Мир

На Западе испугались председательства России в Совбезе ООН

Time: Россия станет председателем Совбеза ООН в апреле, это вызывает опасения на Западе

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Уже в апреле Россия займет пост председателя Совета Безопасности ООН, в связи с чем на Западе возникают опасения, что это может нанести большой потенциальный ущерб. Об этом пишет газета The Time.

«Сомнительные правовые основания для членства России, в сочетании с ее ограниченной политической, дипломатической и экономической мощью, вызывают вопросы о ее месте в Совете Безопасности», — отмечается в материале.

В последний раз Россия занимала этот пост в феврале 2022 года. В материале утверждают, что тогда Москва «использовала Совбез для препятствования международной поддержке Украины». В связи с этим сейчас в ООН предлагают изменить принцип, по которому страны занимают пост председателя Совбеза.

Во-первых, ООН предлагают сослаться на свой устав и просто запретить России занимать этот пост. Во-вторых, Москву могут и вовсе исключить из Совбеза и Генеральной Ассамблеи, возможно, претендуя на статус наблюдателя без права голоса. Наконец, странам предлагают настоять на том, чтобы Россия просто подала заявку на членство в организации, а ее уже будут рассматривать все страны-участницы.

С 1 апреля этого года председательство в ООН будет передано России. Это уже третий раз, когда она получает эту возможность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США усомнились в возможности достать рухнувший в Черное море беспилотник
Появились подробности нападения прохожего с ножом на полицейского в Подмосковье
В Подмосковье пенсионерка заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы
Мишустин назвал уровень инфляции в России
Названы технические особенности упавшего в Черном море американского дрона
41-летний Ибрагимович сыграет за Швецию на отборочном турнире Евро-2024
Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой кризиса
Парикмахер назвала главную причину обильного выпадения волос
Зюганов заявил о подготовке встречи с Си Цзиньпином
На Западе испугались председательства России в Совбезе ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.