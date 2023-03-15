Анкара ушла от ответа на вопрос об открытии пролива Босфор для ВМС США

В Турции отказались отвечать на вопрос об открытии проливов флоту США для поиска БПЛА

Министр обороны Турции Хулуси Акар отказался отвечать на вопрос журналистов о возможном открытии пролива Босфор флоту США для поиска потерянного в Черном море БПЛА MQ-9, но заявил, что ситуация с беспилотником прояснится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости

«Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации. МИД и минобороны продолжают работу в тесном контакте, взаимодействуя также с администрацией президента. Последующие шаги прояснятся в ближайшее время», — заявил министр.

Во вторник, 14 марта, агентство AFP сообщило о рухнувшем в Черное море беспилотнике MQ-9 Reaper. В США отметили, что он проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, однако беспилотник задел сопровождавший его российский самолет.

В Минобороны России позже заявили, что американский беспилотник действительно упал в Черном море, однако отечественные истребители не вступали с ним в контакт. В ведомстве уточнили, что дрон начал резко маневрировать, а затем потерял управление.