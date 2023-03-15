Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 15 марта 2023Россия

В российском городе ребенок поел творог и заразился опасной инфекцией

В Чите ребенок поел купленный в поселке творог и заразился бруцеллезом

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Чите ребенок поел сметану и творог, купленные в поселке Сивяково, и заразился опасной инфекцией — бруцеллезом. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора в российском регионе.

До этого случай заболевания бруцеллезом среди людей был выявлен в 2019 году в Красночикойском районе Забайкалья. В ведомстве рекомендовали горожанам не употреблять в пищу сырое молоко и мясо, не прошедшее полную термическую обработку.

Кроме того, россиянам следует спрашивать ветеринарные справки с отметками об исследовании на бруцеллез у продавцов продукции животноводства.

Бруцеллез относится к опасным инфекционным заболеваниям. Он поражает костно-мышечный аппарат, нервную, половую и сердечно-сосудистую системы. Заражению им подвержены и человек, и животные.

Люди могут подхватить бруцеллез при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса.

14 марта врач-терапевт Андрей Кондрахин перечислил россиянам главные потенциальные источники бактерий на кухне. Среди основных источников бактерий специалист, в частности, назвал ножи, которые должны быть разными для разных продуктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Сенаторы США потребовали от Пентагона отправки F-16 на Украину
В Петербурге двенадцатилетняя школьница умерла на уроке физкультуры
Токаев и Жапаров поучаствуют в саммите Организации тюркских государств в Турции
На активы Lipton в России нашелся покупатель
Известная писательница назвала отличие москвичей от петербуржцев
На подмосковной свалке обнаружили часть ноги человека в спортивном носке
Три гола российских игроков принесли «Вегасу» победу в матче НХЛ
Стало известно об угрозе срыва газовых проектов России из-за санкций
Названа главная проблема Польши в преддверии выборов
Россияне признались в перепалках с навигатором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.