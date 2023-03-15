В российском городе ребенок поел творог и заразился опасной инфекцией
В Чите ребенок поел сметану и творог, купленные в поселке Сивяково, и заразился опасной инфекцией — бруцеллезом. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора в российском регионе.
До этого случай заболевания бруцеллезом среди людей был выявлен в 2019 году в Красночикойском районе Забайкалья. В ведомстве рекомендовали горожанам не употреблять в пищу сырое молоко и мясо, не прошедшее полную термическую обработку.
Кроме того, россиянам следует спрашивать ветеринарные справки с отметками об исследовании на бруцеллез у продавцов продукции животноводства.
Бруцеллез относится к опасным инфекционным заболеваниям. Он поражает костно-мышечный аппарат, нервную, половую и сердечно-сосудистую системы. Заражению им подвержены и человек, и животные.
Люди могут подхватить бруцеллез при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса.
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