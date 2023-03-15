Прошел полуфинал «Лидеров возрождения» Запорожской и Херсонской областей
Участники «Лидеров возрождения» Запорожской и Херсонской областей провели творческий вечер
Первый день объединенного полуфинала конкурсов «Лидеры возрождения. Запорожская область» и «Лидеры возрождения. Херсонская область» завершился музыкально-поэтическим вечером.
Участники исполняли песни в холле вокруг импровизированного «костра», передавая гитару по кругу. Звучали авторская песня, шлягеры советской эстрады, военные и даже казачьи песни.
Многие читали собственные стихи как о родном крае, так и о кадровом конкурсе: одна из участниц посвятила большое стихотворение «Лидерам возрождения».
В оставшиеся два дня полуфинала участникам предстоят оценочные мероприятия, по результатам которых будут определены те, кто встретится в финале.