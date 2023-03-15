Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 15 марта 2023Россия

Прошел полуфинал «Лидеров возрождения» Запорожской и Херсонской областей

Участники «Лидеров возрождения» Запорожской и Херсонской областей провели творческий вечер

Фото: «Лидеры возрождения»

Первый день объединенного полуфинала конкурсов «Лидеры возрождения. Запорожская область» и «Лидеры возрождения. Херсонская область» завершился музыкально-поэтическим вечером.

Участники исполняли песни в холле вокруг импровизированного «костра», передавая гитару по кругу. Звучали авторская песня, шлягеры советской эстрады, военные и даже казачьи песни.

Многие читали собственные стихи как о родном крае, так и о кадровом конкурсе: одна из участниц посвятила большое стихотворение «Лидерам возрождения».

В оставшиеся два дня полуфинала участникам предстоят оценочные мероприятия, по результатам которых будут определены те, кто встретится в финале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
США захотели защитить упавший в Черном море БПЛА от попадания в чужие руки
Россиянина осудили на 24 года за убийство похищенной с детской площадки девочки
В Совфеде поспорили из-за дискредитации российской армии
Си Цзиньпин понадеялся на отказ современного мира от новой холодной войны
В США рассказали о ракете класса «воздух-воздух» у MQ-9 Reaper
США не захотели эскалации конфликта с Россией из-за Украины
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде
Не вставший во время гимна России депутат прокомментировал получение повестки
Стало известно о взрывах в Сумской области
Генерал ФСБ назвал потенциальных кандидатов в украинские диверсанты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.