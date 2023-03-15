Россиянина осудили на 11 лет колонии за убийство гостьи во время ссоры

В Новом Уренгое осудили на 11 лет 52-летнего мужчину, избившего и зарезавшего гостью

В Новом Уренгое суд приговорил к 11 годам лишения свободы 52-летнего мужчину, зарезавшего 37-летнюю знакомую. Об этом в среду, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2022 года пьяный фигурант поссорился с гостьей в квартире на Таежной улице. Он избил женщину, а затем ударил несколько раз ножом, нанеся смертельные ранения. Затем хозяин жилища спрятал тело жертвы.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы 50-летнего местного жителя Владимира Вислоцкого, заказавшего убийство бывшей любовницы.