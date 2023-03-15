Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 15 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 11 лет колонии за убийство гостьи во время ссоры

В Новом Уренгое осудили на 11 лет 52-летнего мужчину, избившего и зарезавшего гостью

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Новом Уренгое суд приговорил к 11 годам лишения свободы 52-летнего мужчину, зарезавшего 37-летнюю знакомую. Об этом в среду, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2022 года пьяный фигурант поссорился с гостьей в квартире на Таежной улице. Он избил женщину, а затем ударил несколько раз ножом, нанеся смертельные ранения. Затем хозяин жилища спрятал тело жертвы.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы 50-летнего местного жителя Владимира Вислоцкого, заказавшего убийство бывшей любовницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
Поставка российских С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары
Харви Вайнштейну удалось избежать наказания по трем обвинениям в насилии
В Китае умер привлекший внимание к атипичной пневмонии врач
Раскрыты сроки выхода новой PlayStation
В Молдавии заявили об отсутствии угрозы со стороны Украины
Работу депутатов и чиновников предложили оценивать на «Госуслугах»
Связанная с чиновником из ОАЭ фирма купила долю во владельце TikTok
Появились подробности о смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.