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19:23, 15 марта 2023Силовые структуры

Воры вынесли мешки с церковной утварью из Спасо-Андроникова монастыря в Москве

В Москве воры ночью украли светильники и церковную утварь из Спасо-Андроникова монастыря

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве воры украли два мешка с церковной утварью и три потолочных светильника из Спасо-Андроникова монастыря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Похитители ночью проникли на территорию одного из древнейших монастырей столицы, расположенного на берегу Яузы. Монахи в этот момент спали после многочасовой службы. Воры сложили вещи в мешки и сбежали.

Наутро насельники монастыря обнаружили пропажу и вызвали полицейских. Общая стоимость похищенного составляет примерно 15 тысяч рублей. Монахи предполагают, что подозреваемые живут на соседней стройке.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд вынес приговор хакерам, рассылавшим критику СВО от имени священников РПЦ.

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Елизавета Новикова
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