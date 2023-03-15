Сотрудник пункта выдачи Wildberries рассказал об угрозе штрафа за забастовку

Сотрудник ПВЗ Wilberries: в общем чате написали, что за неоткрытое отделение будет штраф

После решения части сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries о начале забастовки в некоторые филиалы начали поступать предупреждения о штрафах в размере 100 тысяч рублей, рассказал «Ленте.ру» один из менеджеров ПВЗ, Игорь.

«В общем чате по округу написали, что те, кто не откроет ПВЗ, получат штрафы до 100 тысяч рублей. Половина из тех, кто состоит в этом чате, просто ушла на больничный, — поделился мужчина. — Это нам написал руководитель филиала, но без заместителя регионального руководителя он это не согласует».

Игорь также считает, что руководство Wildberries пытается скрыть массовое закрытие ПВЗ и даже просит писать в общих чатах о том, что сбоев в работе нет.

«Они делают все для того, чтобы информация не просочилась, нанимают людей, которые будут писать, что ПВЗ работают. Но только в моем округе не работают около 50 пунктов», — утверждает собеседник «Ленты.ру».

В пресс-службе Wildberries Ленте.ру заявили, что 15 марта пункты выдачи заказов работают штатно. «Информация о "забастовке" не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — подчеркнули в компании.

Напомним, о решении сотрудников ПВЗ Wilberries устроить забастовку стало известно 14 марта. Сотрудники объяснили этот шаг новой политикой штрафов. Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара.