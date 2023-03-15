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12:02, 15 марта 2023Силовые структуры

Украинец признал вину по первому в России делу о международном терроризме

В Ростове-на-Дону украинец Запорожец признал вину в попытке теракта 9 мая в Херсоне

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению первого в России уголовного дела о международном терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Его фигурант — гражданин Украины Павел Запорожец — признал вину в покушении на совершение теракта в Херсоне на акции «Бессмертный полк» 9 мая. При этом он заявил, что его должны судить как военнослужащего — в рамках Женевской конвенции, а не Уголовного кодекса.

По версии следствия, обвиняемый, являющийся ветераном украинской АТО, заготовил взрывные устройства и собирался применить их против участников шествия. Он был задержан сотрудниками российской спецслужбы весной 2022 года в Херсоне. В его квартире силовики изъяли тротиловые шашки и инструкцию по изготовлению взрывных устройств, стрелковое оружие, боеприпасы и гранатомет. Он дал признательные показания и рассказал, что действовал в составе организованной группы, которую курировала Служба безопасности Украины.

Его адвокат выдвигает другую версию, заявляя, что украинец был не террористом, а противостоящим противнику военнослужащим в период вооруженного конфликта с другим государством. Защита настаивает на прекращении дела, признании Запорожца военнопленным и его обмене с Украиной на российского военнослужащего.

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Любовь Ширижик
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