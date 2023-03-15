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16:35, 15 марта 2023Силовые структуры

ФСБ перекрыла канал поставки оружия в Белгородскую область из зоны СВО

ФСБ перекрыла канал поставки оружия и боеприпасов из зоны СВО в Белгородскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники ФСБ перекрыли незаконный канал поставок оружия и боеприпасов в Белгородскую область из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Оперативные мероприятия проводились совместно ФСБ и МВД. В результате задержаны двое подозреваемых по фамилии Лебедев 1988 года рождения, являющийся уроженцем Белгородской области, и Ясинский 1980 года рождения родом из Подмосковья и прописанный на Ямале. У них изъято 14 противотанковых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат, а также 66 тротиловых шашек и 15 тысяч патронов.

Белгородский районный суд признал их виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов и приговорил Ясиновского к трем годам в колонии строгого режима, Лебедева к трем годам условно.

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Любовь Ширижик
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