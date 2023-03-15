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13:30, 15 марта 2023Россия

В парке «Зарядье» появился новый цифровой арт-объект

В «Зарядье» открыли цифровой арт-объект «Бесконечное настоящее»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На куполе флагманского туристско-информационного центра в «Зарядье» 15 марта открыли цифровой арт-объект «Бесконечное настоящее». Он представляет собой визуальную проекцию часов, которая ежесекундно трансформируется, меняя цвет и форму. Образ объекта меняет нейросеть с помощью генеративной графики, в основе который лежит механизм часов.

«Туристско-информационный центр Москвы в "Зарядье" стал важной частью инфраструктуры города. Сегодня центр превратился в объект цифрового искусства. Он отражает жизнь нашей столицы, поскольку мы находимся в непрерывном движении. Каждый день, каждую минуту и каждую секунду что-то меняется в жизни нашего города. Как известно, Москва — город будущего, и экспозиция, которую мы сегодня с вами видим, эту тенденцию продолжает», — отметила начальница отдела туризма Комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина.

В создании арт-объекта приняла участие команда многофункциональной платформы Masters Digital, известная своей галереей цифрового искусства. Инсталляция «Бесконечное настоящее» останется на куполе туристско-информационного центра в течение нескольких месяцев — далее на ней разместят новый арт-объект от Комитета по туризму и Master’s Digital. Также в рамках акции в центре можно будет узнать о цифровом искусстве, метавселенных и цифровых аватарах.

«Медиахудожник Анастасия Скабелкина рассуждает о текучести времени и предстает в виде цифрового аватара. Она представляет семь философских концепций, которые меняются в зависимости от дня недели. Каждый день делится на четыре сценария — утро, день, вечер, и ночь. С помощью генеративной графики на куполе формируется изображение, которое меняется каждую секунду», — рассказала об объекте основатель школы Masters Digital и куратор выставки Полина Бондарева.

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Татьяна Романова
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