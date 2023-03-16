Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 16 марта 2023Мир

В России предложили обсудить инцидент с американским БПЛА в Вене

Гаврилов заявил, что на переговоры в Вене следует вынести инцидент с американским БПЛА
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gene Blevins / LA DaiyNews / ZumaPress / Globallookpress.com

Инцидент с упавшим в Черном море беспилотником США MQ-9 показывает, что на переговорах в Вене стоит обсудить меры, которые нужно предпринять во избежание подобных происшествий. Так считает руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Цитату приводит РИА Новости.

«На протяжении последних двух лет российская делегация на всех заседаниях, пока не началась спецоперация, предлагала обсуждать меры, (...) чтобы самолеты опасно не сближались, корабли опасно не сближались, отвести учения от границ альянса и России», — заявил он.

Гаврилов добавил, что все эти предложения «демонстративно игнорировали».

Как утверждают в США, причиной инцидента стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного с начала военной операции на Украине. Затем «в результате резкого маневрирования» он «перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал идею поднять беспилотник США со дна Черного моря
Популярная телеведущая сообщила о новой схеме мошенничества от ее имени
У нового варианта коронавируса обнаружили высокую заразность
Глава Минстроя назвал Сирию надежным партнером
Сестра Бондарчука назвала причины отказа от сотрудничества с режиссером
Мошенники обманули городских чиновников на миллионы рублей в Москве
США предупредили о риске дефолта по государственному долгу
Песков прокомментировал информацию о сближении России и Молдавии
Россия прекратила рассчитываться с Арменией в долларах и евро
В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ начался пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.