В России предложили обсудить инцидент с американским БПЛА в Вене

Гаврилов заявил, что на переговоры в Вене следует вынести инцидент с американским БПЛА

Инцидент с упавшим в Черном море беспилотником США MQ-9 показывает, что на переговорах в Вене стоит обсудить меры, которые нужно предпринять во избежание подобных происшествий. Так считает руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Цитату приводит РИА Новости.

«На протяжении последних двух лет российская делегация на всех заседаниях, пока не началась спецоперация, предлагала обсуждать меры, (...) чтобы самолеты опасно не сближались, корабли опасно не сближались, отвести учения от границ альянса и России», — заявил он.

Гаврилов добавил, что все эти предложения «демонстративно игнорировали».

Как утверждают в США, причиной инцидента стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного с начала военной операции на Украине. Затем «в результате резкого маневрирования» он «перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

