В Кабардино-Балкарии отремонтируют сразу два моста

Сразу два моста восстановят в Баксанском районе Кабардино-Балкарии

Сразу два моста в ближайшее время реконструируют в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, одно из сооружений, которое требует восстановления, находится на федеральной трассе «Прохладный — Эльбрус» на участке между Баксаном и Дыгулыбгеем. Отмечается, что мост пострадал из-за большого ежедневного потока машин. Сотрудники Управления дорожного хозяйства республики заявили, что проведение ремонта обеспечит надлежащую безопасность передвижения автомобилей.

Известно, что одновременно реконструируют и другой мост, который расположен в селе Заюково. В частности, рабочие уже успели соорудить для водителей временный проезд, а также установить световую сигнализацию, которая предупреждает проезжающих о ремонтных работах.

В ноябре 2022 года в Кабардино-Балкарии высадили более миллиона деревьев в рамках национального проекта «Сохранение лесов». Новые саженцы высаживали в лесах республики в течение трех лет существования экологической акции. Среди деревьев — восточный бук, красный дуб, тополь, клен и липа.