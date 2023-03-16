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18:35, 16 марта 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии отремонтируют сразу два моста

Сразу два моста восстановят в Баксанском районе Кабардино-Балкарии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сразу два моста в ближайшее время реконструируют в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, одно из сооружений, которое требует восстановления, находится на федеральной трассе «Прохладный — Эльбрус» на участке между Баксаном и Дыгулыбгеем. Отмечается, что мост пострадал из-за большого ежедневного потока машин. Сотрудники Управления дорожного хозяйства республики заявили, что проведение ремонта обеспечит надлежащую безопасность передвижения автомобилей.

Известно, что одновременно реконструируют и другой мост, который расположен в селе Заюково. В частности, рабочие уже успели соорудить для водителей временный проезд, а также установить световую сигнализацию, которая предупреждает проезжающих о ремонтных работах.

В ноябре 2022 года в Кабардино-Балкарии высадили более миллиона деревьев в рамках национального проекта «Сохранение лесов». Новые саженцы высаживали в лесах республики в течение трех лет существования экологической акции. Среди деревьев — восточный бук, красный дуб, тополь, клен и липа.

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Майя Пономаренко
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