Мужчина сделал подарок соседям и узнал неожиданную правду о них

Пользователь Reddit подарил бутылку вина соседям и узнал об их проблемах с алкоголем

Пользователь Reddit с ником Happy1327 поделился историей о том, как он сделал подарок семейной паре, проживающей по соседству, и через некоторое время узнал неожиданную правду о них. Мужчина выяснил, что у жильцов дома, которым он подарил бутылку вина, проблемы с алкоголем.

«Я живу по соседству с молодой семьей среднего класса. Обоим около 35 лет. Он работает учителем, а она учится в университете. У них есть дочь, которая только недавно пошла в школу», — рассказал он. Как отметил мужчина, соседи производили впечатление трудолюбивых, спокойных и дружелюбных людей.

Около года назад у рассказчика был ремонт в квартире. Строители, которых нанял мужчина, издавали много шума, а также частично загородили выход соседей из квартиры. В качестве извинений за неудобства Happy1327 подарил супругам бутылку вина и открытку.

Недавно сын автора поста разбудил его ночью и сказал, что в соседней квартире находятся полицейские. Мужчина подошел к двери и услышал, как стражи порядка задерживают жену соседа. Как оказалось, женщину обвинили в нападении на супруга. На следующий день Happy1327 узнал от других соседей, что у семейной пары были проблемы с алкоголем.

«Женщина, которая жила через стенку с этой парой, рассказала, что слышала, как супруги пьют, а затем ссорятся, часто очень сильно. (...) Они перестали пить почти на год, но около года назад снова стали злоупотреблять алкоголем. Теперь я ужасно себя чувствую. Особенно мне жаль их ребенка. Я неосознанно дал алкоголь алкоголикам, которые были в завязке», — заключил он.

В комментариях к посту многие пользователи призвали автора не винить в произошедшем себя. «Если бы супруги на самом деле завязали с алкоголем, то они поблагодарили бы вас за подарок и объяснили, что они не пьют и вернули бы бутылку. Не надо взваливать на себя вину за их алкоголизм», — написал один из них.

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