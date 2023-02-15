Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:15, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Мать жениха решила сделать невесте сюрприз на вечеринке и испортила торжество

Мать жениха позвала отца-алкоголика невесты на вечеринку со спиртным и испортила торжество

Фото: unsplash

Пользовательница Reddit с ником Proud_Raspberry4525 поделилась историей о том, как мать жениха решила сделать ей сюрприз на вечеринке в честь помолвки и в результате испортила торжество. По словам невесты, будущая свекровь тайком пригласила ее отца-алкоголика на праздник, где были спиртные напитки.

Девушка рассказала, что недавно возлюбленный сделал ей предложение и она ответила согласием. По этому случаю мать жениха решила устроить вечеринку с алкоголем. «Я была не против праздника, но попросила не звать моего отца. Я объяснила, что у нас напряженные отношения и я бы хотела поддерживать с ним связь на расстоянии. Она пообещала не приглашать его», — вспомнила невеста.

Материалы по теме:
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше. Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
Россиянки в эфире телешоу соревнуются, чья свадьба лучше.Как их сталкивают лбами и почему это смотрят миллионы?
9 мая 2022
Футболист Уэйн Руни изменял невесте, но уговорил ее сыграть свадьбу. Как выглядело торжество за сотни миллионов рублей?
Футболист Уэйн Руни изменял невесте, но уговорил ее сыграть свадьбу.Как выглядело торжество за сотни миллионов рублей?
26 ноября 2022

Однако будущая свекровь решила сделать сюрприз девушке и позвала на вечеринку ее отца. Она надеялась, что ей удастся помирить невесту с родителем. Во время торжества женщина узнала, что у отца девушки проблемы с алкоголем. «Сначала с моим отцом все было в порядке, но потом принесли вино. Я посмотрела на отца и помотала головой, дав понять, что я против. Он выпил немного вина. Затем стал пить больше и больше», — рассказала девушка и добавила, что в итоге ее родитель сильно напился и его вырвало на газон.

«Моя будущая свекровь в ярости. Она сказала, что нам следовало предупредить ее об алкоголизме моего отца. Я ответила ей, что вечеринка прошла бы нормально, если бы она не скрыла от меня то, что собирается пригласить его», — написала невеста.

Большинство комментаторов встали на сторону авторши поста и раскритиковали мать жениха. «В этой ситуации вина лежит только на вашей свекрови. Она пригласила того, кого вы попросили не звать», — заявил один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как вместе с парнем покинула свадьбу подруги из-за внезапной просьбы. Публикация девушки вызвала бурные обсуждения, многие комментаторы посчитали, что она поступила правильно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Журналист рассказал о решении Байдена «дать немцам замерзнуть» ради Украины
Определены районы Москвы с максимальным предложением жилья
В России рассказали о возможностях тактического ядерного оружия
Создание в США межведомственной группы для анализа феномена НЛО объяснили
В России предложили ввести ограничения на ввоз семян из недружестенных стран
Минобороны России сообщило об отступлении ВСУ со своих рубежей в ЛНР
Мать жениха решила сделать невесте сюрприз на вечеринке и испортила торжество
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выбрали новый дом
В России допустили улучшение прогноза социально-экономического развития
В Швеции допустили вступление в НАТО после Финляндии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.