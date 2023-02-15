Мать жениха решила сделать невесте сюрприз на вечеринке и испортила торжество

Мать жениха позвала отца-алкоголика невесты на вечеринку со спиртным и испортила торжество

Пользовательница Reddit с ником Proud_Raspberry4525 поделилась историей о том, как мать жениха решила сделать ей сюрприз на вечеринке в честь помолвки и в результате испортила торжество. По словам невесты, будущая свекровь тайком пригласила ее отца-алкоголика на праздник, где были спиртные напитки.

Девушка рассказала, что недавно возлюбленный сделал ей предложение и она ответила согласием. По этому случаю мать жениха решила устроить вечеринку с алкоголем. «Я была не против праздника, но попросила не звать моего отца. Я объяснила, что у нас напряженные отношения и я бы хотела поддерживать с ним связь на расстоянии. Она пообещала не приглашать его», — вспомнила невеста.

Однако будущая свекровь решила сделать сюрприз девушке и позвала на вечеринку ее отца. Она надеялась, что ей удастся помирить невесту с родителем. Во время торжества женщина узнала, что у отца девушки проблемы с алкоголем. «Сначала с моим отцом все было в порядке, но потом принесли вино. Я посмотрела на отца и помотала головой, дав понять, что я против. Он выпил немного вина. Затем стал пить больше и больше», — рассказала девушка и добавила, что в итоге ее родитель сильно напился и его вырвало на газон.

«Моя будущая свекровь в ярости. Она сказала, что нам следовало предупредить ее об алкоголизме моего отца. Я ответила ей, что вечеринка прошла бы нормально, если бы она не скрыла от меня то, что собирается пригласить его», — написала невеста.

Большинство комментаторов встали на сторону авторши поста и раскритиковали мать жениха. «В этой ситуации вина лежит только на вашей свекрови. Она пригласила того, кого вы попросили не звать», — заявил один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как вместе с парнем покинула свадьбу подруги из-за внезапной просьбы. Публикация девушки вызвала бурные обсуждения, многие комментаторы посчитали, что она поступила правильно.