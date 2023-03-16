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11:23, 16 марта 2023Бывший СССР

В ВСУ объяснили трудности в обороне Артемовска

Офицер ВСУ Рыбакова объяснила трудности в обороне Артемовска плохими дорогами и снабжением

Фото: Roman Chop / AP

Плохие дороги осложняют логистику и поставку, отчего усложняется обеспечение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (дореволюционное название города, используемое на Украине — Бахмут), заявила пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск «Холодный Яр» Ирина Рыбакова. Ее слова передает РИА Новости.

«Ситуация стабильно тяжелая, уже две недели тяжелая ситуация с дорогами в Бахмуте, что усложняет логистику и поставки, это самая сложная история», — сказала Рыбакова, отметить, что из-за этого ВСУ трудно удерживать город.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что крупная партия шведско-британских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW прибыла под Артемовск, где их начали раздавать военнослужащим ВСУ.

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Алевтина Запольская
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