Пушилин сообщил о наступлении ВС России на Авдеевку

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские силы ведут наступление на Авдеевку

Вооруженные силы (ВС) России ведут наступление на Авдеевку. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Также стало известно, что около пяти дорог снабжения украинских войск под Авдеевкой находятся под огневым контролем ВС России.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать наступление российских сил под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка. Город по-прежнему обстреливают каждый день, но с меньшей интенсивностью, отметил он.