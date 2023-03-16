Сестра Бондарчука назвала причины отказа от сотрудничества с режиссером

Сестра Бондарчука отказалась от сотрудничества с режиссером из-за разных подходов к работе

72-летняя советская и российская актриса и кинорежиссер Наталья Бондарчук назвала причины отказа от сотрудничества со своим братом, кинематографистом Федором Бондарчуком. Об этом она рассказала в разговоре с Давидом Виннером, интервью было размещено на его YouTube-канале.

Артистка отметила, что они с братом имеют разные подходы к работе над съемками фильмов.

«Он мне на днях буквально предложил: “Давай, я спродюсирую твой фильм следующий!” Я понимаю, что это, может быть, будет хороший фильм, но в тех условиях, в которых работает он, я не работала никогда. Объясню: да, денег мало, но я сама себе хозяйка. То есть, я написала сценарий, я выбираю сама актеров — их он никогда в жизни не снимал», — поделилась сестра Бондарчука].

Режиссер добавила, что ее 55-летний брат при создании картины обращает внимание на ее потенциальную популярность и актуальность, а также выбирает актеров с высоким рейтингом. При этом Наталья Бондарчук отметила, что не исключает вероятность сотрудничества с родственником в будущем.

Наталья Бондарчук работала над такими проектами, как «Детство Бемби», «Гоголь. Ближайший», «Тайна Снежной Королевы» и другими.

Ранее российский актер театра и кино Алексей Панин рассказал о конфликтах с Федором Бондарчуком из-за отказа сниматься в фильме режиссера.