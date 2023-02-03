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10:07, 3 февраля 2023Культура

Панин рассказал о ссорах с Бондарчуком из-за отказа сотрудничать с режиссером

Панин рассказал о конфликтах с Бондарчуком из-за отказа сниматься в фильме режиссера
Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Российский актер театра и кино Алексей Панин рассказал о конфликтах с Федором Бондарчуком из-за отказа сниматься в фильме режиссера. Об этом сообщает StarHit.

Артист пояснил, что плохо относится к кинематографисту, так как изначально отказался от сотрудничества с ним, однако Бондарчуку удалось уговорить его сняться в своем проекте, в финальной версии которого режиссер убрал все сцены с Паниным.

«Федора Бондарчука терпеть не могу. У нас были конфликты. Я отказался сниматься в его кино, но в итоге он уломал меня, только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом. Поэтому у нас не очень теплые отношения, даже лицемерные. Когда мы встречаемся, обнимается, но друг друга не любим», — рассказал Панин.

Ранее актер раскритиковал худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и назвал его мерзавцем. Причиной недовольства Панина послужило увольнение артиста Дмитрия Назарова из театра.

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Анастасия Астахова
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