Панин рассказал о ссорах с Бондарчуком из-за отказа сотрудничать с режиссером

Панин рассказал о конфликтах с Бондарчуком из-за отказа сниматься в фильме режиссера

Российский актер театра и кино Алексей Панин рассказал о конфликтах с Федором Бондарчуком из-за отказа сниматься в фильме режиссера. Об этом сообщает StarHit.

Артист пояснил, что плохо относится к кинематографисту, так как изначально отказался от сотрудничества с ним, однако Бондарчуку удалось уговорить его сняться в своем проекте, в финальной версии которого режиссер убрал все сцены с Паниным.

«Федора Бондарчука терпеть не могу. У нас были конфликты. Я отказался сниматься в его кино, но в итоге он уломал меня, только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом. Поэтому у нас не очень теплые отношения, даже лицемерные. Когда мы встречаемся, обнимается, но друг друга не любим», — рассказал Панин.

Ранее актер раскритиковал худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и назвал его мерзавцем. Причиной недовольства Панина послужило увольнение артиста Дмитрия Назарова из театра.