Панин назвал Хабенского мерзавцем из-за увольнения Назарова

Алексей Панин раскритиковал Константина Хабенского после увольнения Дмитрия Назарова

Актер Алексей Панин раскритиковал худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и назвал его мерзавцем. Об этом сообщает Starhit.

Причиной недовольства Панина послужило увольнение артиста Дмитрия Назарова из театра. «Костя Хабенский уволил Назарова из театра. Как это можно объяснить? Я не знаю… Надо быть абсолютным мерзавцем, чтобы так себя повести», — сказал он.

Панин предположил, что либо Хабенскому выгодно отстранение Назарова от работы, либо «его сильно держат за одно место».

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.

29 января в постановке «Мастер и Маргарита» роль Воланда, которого ранее играл Назаров, исполнит российский актер Анатолий Кот («Брестская крепость», «Начальник разведки», «В августе 44-го»).