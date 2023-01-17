Стало известно о замене уволенного актера Назарова в спектакле МХТ

Анатолий Кот заменит уволенного из МХТ актера Дмитрия Назарова в спектакле

Стало известно, кто заменит уволенного из театра МХТ имени Чехова российского актера Дмитрия Назарова в спектакле. Об этом сообщает KP.RU.

29 января в постановке «Мастер и Маргарита» роль Воланда, которого ранее играл Назаров, исполнит российский актер Анатолий Кот («Брестская крепость», «Начальник разведки», «В августе 44-го»).

Сообщается, что другой спектакль под названием «Лес» с участием уволенного Назарова, который должен был состояться 21 января, заменили комедией «№13D».

В пятницу, 13 января, стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.

Сообщалось, что причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине. До этого Хабенский обсуждал с Назаровым его позицию, однако решил уволить артиста после просмотра интервью, в котором тот критикует Россию.