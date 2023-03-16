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16:18, 16 марта 2023Культура

Умерла южноафриканская джазовая певица Глория Босман

Южноафриканская джазовая певица Глория Босман скончалась после кратковременной болезни

Фото: Oupa Bopape / Gallo Images

Скончалась южноафриканская джазовая певица Глория Босман. Об этом сообщает Washington Post.

По словам близких, Босман ушла из жизни в кругу семьи. Она умерла после кратковременной болезни. «Глория посвятила свою жизнь не только семье, но и музыке, ее любили и обожали многие в ЮАР и за ее пределами», — подчеркнули родственники исполнительницы.

Представители правящей партии ЮАР Африканский национальный конгресс также почтили память артистки, отметив, что местная музыка без нее обеднеет.

Ранее сообщалось о смерти знаменитого американского музыканта Бобби Колдуэлла. Звезда ритм-н-блюза скончался в возрасте 71 года. Известно, что в течение последних пяти лет Колдуэлл почти не двигался и страдал от сильных болей.

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Сергей Равин
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