Умерла южноафриканская джазовая певица Глория Босман
Южноафриканская джазовая певица Глория Босман скончалась после кратковременной болезни
Скончалась южноафриканская джазовая певица Глория Босман. Об этом сообщает Washington Post.
По словам близких, Босман ушла из жизни в кругу семьи. Она умерла после кратковременной болезни. «Глория посвятила свою жизнь не только семье, но и музыке, ее любили и обожали многие в ЮАР и за ее пределами», — подчеркнули родственники исполнительницы.
Представители правящей партии ЮАР Африканский национальный конгресс также почтили память артистки, отметив, что местная музыка без нее обеднеет.
Ранее сообщалось о смерти знаменитого американского музыканта Бобби Колдуэлла. Звезда ритм-н-блюза скончался в возрасте 71 года. Известно, что в течение последних пяти лет Колдуэлл почти не двигался и страдал от сильных болей.