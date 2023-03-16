Китай возобновил безвизовый въезд на популярный курорт для туристов

Власти Китая с 15 марта возобновили безвизовый въезд на курорт Хайнань для туристов

Власти Китая возобновили безвизовый въезд на популярный курорт Хайнань для граждан некоторых стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление отдела пропаганды парткома провинции.

Так, с 15 марта без виз смогут приезжать туристы круизных судов Шанхая, а также группы путешественников из Гонконга и Макао в южную провинцию Гуандун. Такая же возможность предоставляется организованным тургруппам из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, намеревающимся посетить Гуйлинь.

Уточняется, что южнокитайская провинция Хайнань ввела безвизовый режим для граждан 59 стран, включая Россию, с 1 мая 2018 года. Отечественные отдыхающие могут находиться на острове без визы в течение 30 дней при условии покупки тура через турагентство.

Кроме того, в администрации Хайнаня напомнили, что с 15 марта консульские учреждения на территории других стран возобновили выдачу всех видов виз для поездок в КНР.

Ранее сообщалось, что китайцы массово решили посетить Россию — количество обращений граждан КНР за российскими визами в январе-феврале в семь раз превысило показатели за аналогичный период 2022 года. Сейчас генконсульство РФ в Шэньяне оформляет до 1000 виз в сутки.