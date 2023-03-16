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08:48, 16 марта 2023Путешествия

Китай возобновил безвизовый въезд на популярный курорт для туристов

Власти Китая с 15 марта возобновили безвизовый въезд на курорт Хайнань для туристов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Власти Китая возобновили безвизовый въезд на популярный курорт Хайнань для граждан некоторых стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление отдела пропаганды парткома провинции.

Так, с 15 марта без виз смогут приезжать туристы круизных судов Шанхая, а также группы путешественников из Гонконга и Макао в южную провинцию Гуандун. Такая же возможность предоставляется организованным тургруппам из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, намеревающимся посетить Гуйлинь.

Уточняется, что южнокитайская провинция Хайнань ввела безвизовый режим для граждан 59 стран, включая Россию, с 1 мая 2018 года. Отечественные отдыхающие могут находиться на острове без визы в течение 30 дней при условии покупки тура через турагентство. 

Кроме того, в администрации Хайнаня напомнили, что с 15 марта консульские учреждения на территории других стран возобновили выдачу всех видов виз для поездок в КНР.

Ранее сообщалось, что китайцы массово решили посетить Россию — количество обращений граждан КНР за российскими визами в январе-феврале в семь раз превысило показатели за аналогичный период 2022 года. Сейчас генконсульство РФ в Шэньяне оформляет до 1000 виз в сутки.

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Валентина Процкова
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