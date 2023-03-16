69-я параллель
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19:01, 16 марта 202369-я параллель

Голодный детеныш северного оленя вышел к людям и попал на видео

В Норильске молодой северный олень вышел к местным жителям в поисках пищи

Голодный детеныш северного оленя вышел к жителям Норильска в поисках пищи. Видеозапись встречи горожан с диким животным публикует издание «Енисей».

На ролике молодой олень бежит по заснеженному тротуару. Животное приближается к автору видео, после чего местный житель угощает его булкой. Олень съедает угощение и просит добавки, ему дают два куска хлеба.

Голос за кадром называет олененка Жориком и поясняет, что это не первая их встреча. По словам автора ролика, олененок утром съел еще одну предложенную ему булочку.

Ранее на видео попали два песца, забежавших на территорию российского промышленного объекта. Животные приближаются к снявшему ролик мужчине, который называет одного из них «собакеном». Увидев огни приближающегося автомобиля, песцы убегают.

Алан Босиков
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Голодный детеныш северного оленя вышел к людям и попал на видео
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