Вучич оценил закупки вооружений в мире фразой «как будто завтра Судный день»

Президент Сербии Вучич заявил, что мир вооружается так, как будто завтра Судный день

Президент Сербии Александр Вучич оценил активные закупки вооружений в мире фразой «как будто завтра Судный день». Его слова приводит ТАСС.

«Все в мире вооружаются, бросают деньги как пьяный на свадьбе. Все серьезно вооружаются, как будто завтра Судный день», — подчеркнул глава государства в ходе обращения к нации.

Вучич также сообщил, что позиция Белграда осталась неизменной, Сербия продолжит продавать оружие в разрешенные страны и зарабатывать на оборонной промышленности, несмотря на то, что эти вооружения рано или поздно неизбежно появятся на войне.

Ранее президент заявил, что руководство страны не поставляло оружие ни одной стороне конфликта на Украине, но сербское оружие может оказаться в «горячих точках» без распоряжения официального Белграда.