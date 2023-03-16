Россиянин прислал голое фото в чат десятилетних девочек

Mash Iptash: житель Казани прислал голое фото в чат десятилетних девочек

18-летний житель Казани прислал голое фото в онлайн-чат младшей сестры своего друга, в котором десятилетняя девочка общалась с одноклассницами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянин якобы решил таким образом подшутить над другом. Когда его товарищ отвлекся, казанец взял его мобильный телефон, сделал фото и разместил его в беседе «лучшие подружки» в мессенджере WhatsApp.

В правоохранительные органы обратился отец одной из девочек, который увидел снимок. С разместившим фото молодым человеком работают следователи, ему грозит тюремный срок.

Ранее в Югре суд приговорил учителя физкультуры к 8,5 года колонии за совращение детей. Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и совершении развратных действий в отношении учениц. Показания по делу дали более 110 человек.