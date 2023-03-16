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17:23, 16 марта 2023Мир

Израиль объяснил ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии

Нетаньяху заявил об ограничении в помощи Киеву из-за договоренностей с Россией по Сирии

Фото: Globallookpress.com

Израиль ограничен в оказании помощи Киеву из-за договоренностей с Россией по Сирии. Такое объяснение дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

При этом он заверил, что Израиль поможет Украине создать высокотехнологичную гражданскую систему оповещения о воздушных ударах.

В четверг, 16 марта, стало известно, что Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Однако, по словам украинского чиновника, никакой договоренности на этот счет пока подписано не было.

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Варвара Кошечкина
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