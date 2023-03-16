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07:40, 16 марта 2023Россия

В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ

Минпросвещения заявило, что решение об отмене ЕГЭ нельзя принимать без широкого обсуждения

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Такие серьезные и важные решения, как отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ), нельзя принимать без широкого обсуждения и учета мнений родителей и учеников. Об этом сообщили в Минпросвещения России, передает РИА Новости.

«Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей», — высказались об идее отменить такую форму итоговой аттестации в Минпросвещения.

Там добавили, что ЕГЭ каждый год становится лучше, а его процедура в сложившемся виде далека от первоначальной. Помимо этого, для решения любого задания экзамена требуется умение рассуждать логически и знать определенный предмет. В вопросах, на которые подразумевается развернутый ответ, нужны глубокие предметные знания, творческий подход и другие навыки.

Идею отменить ЕГЭ озвучил лидер «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он заявил, что такая форма аттестации вредна и ведет к разрушению российского образования. В ответ на это премьер-министр Михаил Мишустин указал на необходимость серьезно взвесить плюсы и минусы возможного решения.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Глава государства выразил уверенность, что в российском образовании назрела необходимость существенных изменений с учетом новых требований во всех сферах жизни. По его мнению, для высшей школы необходим синтез советской системы образования и нового опыта.

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Анастасия Шейкина
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