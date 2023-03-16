Блогер случайно съел пасхальное яйцо за 918 тысяч рублей

Блогер Адам Дэвис случайно съел призовое шоколадное яйцо и лишился 918 тысяч рублей

Блогер Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, случайно съел шоколадную конфету в виде пасхального яйца стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (918 тысяч рублей). Запись неудачи опубликована в блоге мужчины на YouTube.

Дэвис снимал себя на видео, сидя в машине, и на запись попал момент, когда он съел пасхальную конфету Cadbury Creme Egg, выполненную в виде пасхального яйца.

Когда британец опубликовал видео, друзья указали ему на странную окраску конфеты. Только после этого Дэвис понял, что съел призовую конфету, из-за чего лишился крупной суммы. Оказалось, что компания Cadbury организовала акцию, в рамках которой в продажу было выпущено 280 яиц, изготовленных наполовину из белого, наполовину из молочного шоколада. Нашедшие необычные конфеты могли претендовать на выигрыш в 10 тысяч фунтов стерлингов (918 тысяч рублей).

Блогер признался, что был слишком голоден, поэтому не заметил, что попавшееся ему шоколадное яйцо отличается по цвету от обычных. Он подчеркнул, что конфета не отличалась по вкусу от остальных.

«Я не слишком расстраиваюсь из-за того, что съел ее. Кто еще может похвастаться тем, что съел такую сумму за 30 секунд. Деньги приходят и уходят, а история об эпическом провале останется на всю жизнь. Но, очевидно, получить деньги было бы неплохо», — отметил британец.

Дэвис обратился к Cadbury с просьбой выплатить ему хотя бы часть призовых средств, но пока не получил ответа.

Ранее сообщалось, что двое жителей Великобритании угадали все номера в лотерее, но из-за забывчивости лишились многомиллионного выигрыша. Автоматическая покупка билета, на которую они рассчитывали, не состоялась, поскольку на счете не хватало денег.