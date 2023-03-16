Россия вышла из европейской научно-технической программы «Эврика»

Россия решила выйти из европейской научно-технической программы «Эврика»

Премьер-министр Росиии Михаил Мишустин принял решение о прекращении участия РФ в Европейской научно-технической программе «Эврика». Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что решение согласовано с министерством иностранных дел, министерством финансов и министерством юстиции. С соответствующим предложением выступил Минпромторг, ведомству поручено уведомить руководство «Эврики» об этом решении.

Программа «Эврика» была запущена в 1985 году для совместной научно-технической работы и сотрудничества государств-участников. Москва присоединилась к программе в 1993 году.

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы (СЕ) в отношении Москвы. 17 января президент внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие.

