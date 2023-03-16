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09:21, 16 марта 2023Интернет и СМИ

Блогерша показала три признака скорого увольнения

Блогерша @jaymofiasco назвала отсутствие интернета на работе признаком скорого увольнения

Фото: Christin Hume / Unsplash

Пользовательница TikTok под ником @jaymofiasco в шутку назвала три возможных признака скорого увольнения. На набравшее популярность видео обратило внимание издание DailyDot.

«Меня что, скоро уволят?» — написала девушка в начале видео. Затем она продемонстрировала, что на ее рабочем компьютере не работал интернет, назвав это первым предвестником того, что она останется без работы. После этого блогерша показала, что сотрудникам ее компании выдали бесплатные пончики. «Они дают нам пончики без повода?» — подписала она кадр и добавила, что считает угощение возможной попыткой смягчить последствия увольнения.

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Третьим сигналом стало спонтанное приглашение на совещание. По словам блогерши, она получила оповещение о встрече буквально в последнюю минуту. Позднее девушка уточнила в комментариях, что ее не уволили, а все подозрительные сигналы были лишь совпадением.

В комментариях под видео многие зрители признались, что их тоже насторожили бы подобные признаки. «Это буквально я две недели назад, когда я не мог войти в Outlook. Оказалось, что это был сбой, но я сразу подумал, что меня уволили», — рассказал один из пользователей.

Ранее уволенная сотрудница TikTok показала изнанку работы в компании. Во время последнего рабочего дня в компании она устроила экскурсию по офису.

В 2022 и 2023 годах многие технологические компании объявили о массовых сокращениях сотрудников. В частности, около 40 тысяч человек уволили MicrosoftAmazon и Google. Штат также сократили Tesla. Twitter, Netflix и другие компании.

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Оксана Петина
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