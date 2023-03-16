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04:39, 16 марта 2023Мир

Страну ЕС обвинили в торможении плана по пополнению снарядов Украины

Telegraph: Францию обвинили в торможении плана ЕС пополнения запасов снарядов Украины

Фото: Bryan Woolstoon / Reuters

Францию обвинили в торможении плана Евросоюза (ЕС) по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, поскольку Париж требует, чтобы боеприпасы производились внутри блока. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники.

По данным издания, Франция хочет гарантий, что сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия принесет пользу только компаниям, базирующимся в Евросоюзе.

Один из собеседников газеты заявил, что Греция и Кипр поддержали предложение Парижа не допускать в схему закупок компании из стран, не входящих в ЕС, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз зашел в тупик в вопросе поставок необходимых Украине натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Необходимые Украине боеприпасы производятся в 11 странах НАТО, однако, по информации источников, неясно, смогут ли предприятия нарастить производство до требуемых объемов в ближайшие месяцы.

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Марина Совина
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