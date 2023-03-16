Названы лидеры продаж газировки со вкусом колы в России

РБК: Coca-Cola осталась лидером по продажам газировки в России

Газировка бренда Coca-Cola остается одним из лидеров продаж напитков со вкусом колы на российском рынке, несмотря на приостановку производства в стране. Это следует из имеющихся у РБК данных сервиса «Продажи.рф» и IT-компании «Эвотор».

В январе и феврале текущего года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola» (его производят российские заводы Multon Partners). На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company. Однако его доля в продажах по сравнению с 2022 годом упала более чем в три раза — до 14,1 процента.

Замыкают тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка», показало исследование. В десятке популярных осталась и кола, которую производит PepsiCo (она была шестой по продажам с долей 3,7 процента).

Год назад лидерами по продажам напитков со вкусом колы были бренды Coca-Cola и Pepsi. На их долю приходилось соответственно 47,8 и 44,4 процента продаж в штуках. Из других брендов заметную долю рынка занимала только марка Fresh Bar.

16 января сообщалось, что продажи газировки без сахара на российском рынке упали почти на 10 процентов после ухода Coca-Cola и Pepsi. Об этом свидетельствовали данные исследовательской компании NielsenIQ. Доля таких напитков упала на 8,5 процента.

В марте прошлого года американская компания The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) объявила, что приостанавливает деятельность в России. Кроме того, о приостановке экспорта своей продукции в Россию сообщил британский производитель товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие).