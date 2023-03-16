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19:06, 16 марта 2023Наука и техника

Google «похоронила» умные очки Glass

9to5Google: Google объявила о прекращении продаж гарнитуры Glass

Кадр: Google

Google объявила, что 15 марта прекратила продажи гарнитуры дополненной реальности. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты напомнили, что запущенные в 2014 году на рынок умные очки Google Glass провалились в продаже. Затем компания переориентировала их для использования в корпоративном секторе. В корпорации объявили, что поддержка бизнес-версии гарнитуры Google Glass Enterprise Edition будет прекращена 15 сентября 2023 года. При этом разработчики приложений для очков смогут и дальше выпускать обновления для своих продуктов.

Также в компании отметили, что корпоративные владельцы очков смогут отдать устройства на замену и получить компенсацию. Кроме того, в материалах Google говорится, что обладатели гаджета смогут по-прежнему решать свои бизнес-задачи, если не будут сдавать девайс. При этом фирменное приложение Meet on Glass перестанет обновляться — фактически в компании «похоронили» программу.

Журналисты 9to5Google отметили, что корпорация продолжает развивать направление носимых гарнитур и изучать технологии альтернативной реальности. Так, в середине мая 2022 года Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст.

В октябре 2022 года бывший сотрудник Google Уоррен Крэддок назвал причину провала первых умных очков компании. По словам Крэддока, в корпорации пытались найти какую-то задачу или ситуацию, в которой продукт был бы незаменим, но не добились успеха.

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Андрей Ставицкий
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