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12:28, 16 марта 2023Культура

Умер убивший мать барабанщик и обладатель «Грэмми» Джим Гордон

Скончался осужденный за убийство своей матери барабанщик и обладатель «Грэмми» Джим Гордон

Фото: NYP

На 78-м году жизни скончался известный барабанщик и обладатель премии «Грэмми», осужденный за убийство матери, Джим Гордон. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, смерть музыканта наступила в Калифорнийском медицинском учреждении по естественным причинам, «после длительного заключения и пожизненной борьбы с психическим заболеванием».

Джим Гордон родился 14 июля 1945 года в Лос-Анджелесе. В возрасте 20 лет начал музыкальную карьеру, работая над созданием альбома для группы The Beach Boys. Позже стал выступать с такими музыкантами, как Джордж Харрисон и Эрик Клэптон. С последним барабанщик записал композицию под названием Layla, ставшую хитом. Песня принесла артистам награду на премии «Грэмми».

Помимо этого, Гордон являлся барабанщиком блюз-рок-группы Derek & The Dominos. В 1970-х у него начались проблемы с психикой: сообщалось, что тогда музыкант подверг свою девушку, певицу Риту Кулидж, избиению. В 1983-м году он напал на 72-летнюю мать с молотком, после чего зарезал ее. По словам Гордона, убить родственницу ему приказали голоса в голове.

Тогда же барабанщику диагностировали шизофрению и вынесли приговор о пожизненном лишении свободы. В начале 2023 года стало известно, что бывший артист находится в заключении в лечебно-исправительном учреждении в Калифорнии.

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Анастасия Астахова
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