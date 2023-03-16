В Совфеде назвали государственным терактом подрыв «Северных потоков»

Спикер Совфеда России Матвиенко назвала подрыв «Северных потоков» государственным терактом

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, что подрыв «Северных потоков» не мог быть совершен на любительском уровне и назвала инцидент государственным терактом, сообщает ТАСС.

По ее словам, такая высокотехнологичная операция требует серьезной подготовки. Она уточнила, что для совершения подрыва газопроводов требуются специальное оборудование, взрывчатка, подводный и надводный входы, а также обученные для этого люди, поэтому такую операцию могли совершить лишь профессионалы.

«Я говорю, что это государственный террористический акт, потому что подорвать газопровод в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно, если даже это не было сделано по их указанию», — заявила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что Россия собирается добиваться серьезного независимого расследования теракта. Она отметила, что ООН следует создать специальную комиссию, в которую будут входить независимые специалисты, ученые и эксперты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала махинацией и лохотроном отказ Дании включить Москву в расследование взрывов на «Северных потоках».