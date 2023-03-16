Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 16 марта 2023Россия

В Совфеде назвали государственным терактом подрыв «Северных потоков»

Спикер Совфеда России Матвиенко назвала подрыв «Северных потоков» государственным терактом

Фото: Danish Defence Commend / Reuters

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, что подрыв «Северных потоков» не мог быть совершен на любительском уровне и назвала инцидент государственным терактом, сообщает ТАСС.

По ее словам, такая высокотехнологичная операция требует серьезной подготовки. Она уточнила, что для совершения подрыва газопроводов требуются специальное оборудование, взрывчатка, подводный и надводный входы, а также обученные для этого люди, поэтому такую операцию могли совершить лишь профессионалы.

«Я говорю, что это государственный террористический акт, потому что подорвать газопровод в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно, если даже это не было сделано по их указанию», — заявила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что Россия собирается добиваться серьезного независимого расследования теракта. Она отметила, что ООН следует создать специальную комиссию, в которую будут входить независимые специалисты, ученые и эксперты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала махинацией и лохотроном отказ Дании включить Москву в расследование взрывов на «Северных потоках».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
ООН заявила об отсутствии доказательств геноцида на Украине
США пообещали поддерживать прямые контакты с Россией во избежание эскалации
Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине
В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
США призвали союзников не зацикливаться на идее поставок Украине истребителей
В Кремле ответили на вопрос об источнике сил Путина
Полицейские ошиблись адресом и были избиты
США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским
Белый дом высказался о возможности поставок истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.