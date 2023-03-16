Киев обвинили в препятствовании выходу украинцев из гражданства

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Киев мешает украинцам выйти из гражданства

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил киевские власти в том, что они препятствуют выходу украинцев из гражданства. По его словам, это делается из-за опасений бегства людей из страны, сообщает ТАСС.

Сальдо указал на то, что раньше киевские власти грозились лишить украинского гражданства тех, кто получил российское, а теперь уверяют, что их граждане могут рассчитывать на «защиту украинского государства» даже в том случае, если те подадут заявление об отказе от гражданства Украины. «Они очень обеспокоены, что число людей под их властью стремительно уменьшается, и пытаются этому символически препятствовать», — заявил он.

Глава региона отметил, что в то время, как украинцы бегут с подконтрольных Киеву территорий, президент Владимир Зеленский продолжает нуждаться в большом количестве «расходного материала» на поле боя.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшее время США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине.