Эстония начала готовиться к партизанской войне

Эстония начала подготовку к партизанской войне на случай оккупации страны

Эстония начала подготовку к партизанской войне на случай оккупации страны. Соответствующее постановление приняло правительство республики, сообщается на сайте кабмина.

Силы обороны Эстонии получат полномочия для подготовки вооруженного сопротивления на оккупированных территориях. Для этого будут созданы агентурные сети и необходимая инфраструктура. Уточняется также, что военное командование сможет привлекать к сотрудничеству законспирированных лиц, функционирующих на оккупированной территории.

Согласно действующему законодательству, у Сил обороны подобных полномочий нет.

1 марта глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выступил с предложением увеличить личный состав Сил обороны республики в условиях военного времени почти в два раза. Министр отправил на согласование законопроект, по которому верхний предел численности личного состава хотят увеличить с 26,7 тысячи до 43,7 тысячи человек.

В начале февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна в 2023 году повысит расходы на оборону до 2,85 процента ВВП.