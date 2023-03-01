В Эстонии захотели увеличить личный состав армии почти в два раза

Министр обороны Эстонии предложил увеличить личный состав армии почти в два раза

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выступил с предложением увеличить личный состав Сил обороны республики в условиях военного времени почти в два раза. Об этом сообщается на сайте эстонского военного ведомства.

Министр отправил на согласование законопроект, по которому верхний предел численности личного состава хотят увеличить с 26,7 тысячи до 43,7 тысячи человек. Теперь в верхний предел численности личного состава армии военного времени включены Силы обороны (около 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 20 тысяч) и резервисты.

Уточняется, что личный состав военного времени может быть созван лишь после объявления в стране мобилизации.

В начале февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна в 2023 году повысит расходы на оборону до 2,85 процента ВВП. По ее словам, Эстония следует новой основе политики безопасности и действует в пяти сферах деятельности, которые «образуют единое целое и каждая часть которого одинаково важна для укрепления ее безопасности».

В январе сообщалось о планах Эстонии провести внеочередные военные учения «Шип», в которых должны были принять участие 830 бойцов территориальной обороны. Подразделения должны были отработать гибкий формат организации сборов, выполнение боевых задач и сохранение боевой готовности в течение длительного времени.