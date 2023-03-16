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20:18, 16 марта 2023Забота о себе

Психолог назвала правила счастливого брака

Психолог Дмитриева назвала желание трогать друг друга одним из правил счастливого брака

Фото: Luis Tosta / Unsplash

Психолог Виктория Дмитриева перечислила несколько правил счастливого брака, которых, по ее мнению, придерживаются все довольные своим союзом супруги. Ее наблюдения приводит издание «Доктор Питер».

Важными для счастливой семейной жизни Дмитриева назвала попытки открыть что-то новое друг в друге в сексе. Кроме того, у счастливой супружеской пары есть желание трогать друг друга. «Мы не хотим прикасаться к тем, кому не доверяем. Если у вас в паре непростой период, но вам по-прежнему хочется взять его за руку или просто обняться — значит, все можно наладить», — сказала она.

Кроме того, продолжила психолог, счастливые муж и жена имеют мелкие традиции вроде чашки кофе по утрам и общие предпочтения в еде. «Не обязательно, чтобы вы любили одинаковые блюда. Можно просто обоим быть гурманами или наоборот — одинаково любить правильное питание», — объяснила она.

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Кроме того, среди правил счастливого брака Дмитриева указала независимость мужа и жены от родителей, возможность заменять друг друга в качестве добытчика денег и в быту, желание делать сюрпризы друг для друга и возможность спокойно обсудить проблемы. Кроме того, по словам Дмитриевой, счастливые супруги могут не обладать общими интересами, но должны иметь общее мировоззрение — принципы, установки, представления о мире.

Ранее Владислав Франтов рассказал о плюсах так называемого секстинга. По его словам, с помощью интимной переписки можно сделать сексуальную жизнь намного ярче.

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Александра Лисица
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