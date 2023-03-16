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05:15, 16 марта 2023Забота о себе

Назван доступный способ сделать сексуальную жизнь в долгих отношениях ярче

Психолог Франтов: интимная переписка улучшит сексуальную жизнь в долгих отношениях

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сделать сексуальную жизнь намного ярче можно с помощью интимной переписки, полагает психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Владислав Франтов. О плюсах так называемого секстинга он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Секстинг — это обмен сообщениями, фотографиями и видео эротического характера, объяснил Франтов. Он назвал такого рода переписку максимально доступным способом внести в интимную жизнь элемент пикантности. Это, в свою очередь, может стать настоящим спасением для партнеров, заскучавших в долгих отношениях и начавших охладевать друг к другу.

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По словам психолога, секстинг значительно улучшит отношения любовников и положительно повлияет именно на страсть в паре, так как с помощью него можно рассказать о своих желаниях, тайных фантазиях.

Благоприятные условия для полового контакта в длительных отношениях редко создаются сами по себе, зато очень эффективно формируются вслед за нашими действиями. Хотите удивить партнера? Заявите ему об этом в сообщении. С помощью такой игры или демонстрации каких-то пикантных деталей, например, фотографий нижнего белья или эротических игрушек, можно разжечь затухающую страсть и вывести секс в паре на новый уровень

Владислав Франтов Психолог-сексолог

Как отметил Франтов, комплименты и выражение возбуждения в ответ на интимное сообщение также повышают самооценку супругов и дают им возможность вновь почувствовать себя желанными. Более того, в некоторых случаях подобная переписка помогает преодолеть стеснение и лучше изучить свое тело и сексуальность.

Ранее Франтов перечислил потенциальную опасность, которую может представлять интимная переписка. По его словам, секстинг — обмен интимными сообщениями и фотографиями — может стать инструментом насилия, так как существует риск ее обнародования.

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Наталья Обрядина
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