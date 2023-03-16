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15:15, 16 марта 2023Мир

Индия объяснила отказ от потолка цен на российскую нефть

МИД Индии объяснил закупку нефти в России требованиями к энергобезопасности страны

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Индия проводит закупку нефти в России из-за требований к собственной энергобезопасности, этот вопрос остается очень актуальным. О причинах отказа от введенного западными странами потолка цен на российскую нефть рассказал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, сообщает РИА Новости.

«Я не хочу комментировать спекулятивные сообщения СМИ. Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности. Вы слышали это много раз, и я думаю, что это по-прежнему актуально», — объяснил представитель.

Ранее Bloomberg сообщил, что индийские чиновники якобы попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Министерство нефти Индии опровергло подобные слухи и заявило, что власти страны не обязаны придерживаться ограничений, введенных Западом.

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Индия резко нарастила закупки российской нефти с весны 2022 года, когда большинство европейских покупателей отказались от покупки «токсичного» энергоносителя. В результате в январе 2023-го на страну пришлось 85 процентов российского нефтяного экспорта.

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Виктория Кондратьева
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