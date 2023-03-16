Посол отверг данные о присоединении Индии к потолку цен на нефть из России

Посол России Алипов опроверг сообщения о намерении Индии соблюдать потолок цен на нефть

Данные о присоединении Индии к соблюдению потолка цен на российскую нефть можно назвать вбросом. Посол России в Индии Денис Алипов отверг подобную версию в эфире «Соловьев Live».

«Такие вбросы появляются регулярно», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что индийские чиновники якобы попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В ответ на это Министерство нефти Индии опровергло подобные слухи и заявило, что власти страны не обязаны придерживаться ограничений, введенных Западом.

Индия резко нарастила закупки российской нефти с весны 2022 года, когда большинство европейских покупателей отказались от покупки «токсичного» энергоносителя. В результате в январе 2023-го на эту страну пришлось 85 процентов российского нефтяного экспорта.