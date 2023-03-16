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09:50, 16 марта 2023Россия

Пропавшего российского подростка нашли насмерть замерзшим

В Кемеровской области пропавшего подростка нашли насмерть замерзшим у дороги

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кемеровской области пропавшего подростка нашли насмерть замерзшим у дороги. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

15-летний российский школьник пропал 10 марта. В полицию обратилась его бабушка. По словам женщины, внук вышел из дома в селе Беково вечером, но домой так и не вернулся. Известно, что ребенок потерял обоих родителей: отец умер в 2015 году, а мать — в январе 2023-го.

Девятиклассника искали четыре дня. Труп обнаружили в городе Белово, недалеко от дома на улице Кузбасской. На теле не было признаков насильственной смерти. Предположительно, мальчик умер от переохлаждения.

Ранее насмерть замерзшего школьника нашли в Хмелевке Алтайского края на пустыре.

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Евгения Куликова
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