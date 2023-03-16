Определен самый популярный вид квартир в Москве

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: в Москве активнее всего покупают квартиры комфорт-класса

Больше всего покупателей недвижимости в Москве интересуют квартиры комфорт-класса. Самый популярный вид жилья в столице определили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В феврале 2023 года на жилье массового сегмента пришлось 73,2 процента от общего спроса. За год доля выросла на 7,3 процента. При этом число сделок с таким жильем сократилось. По итогам месяца в столице зарегистрировали 2,5 тысячи договоров, что на 8,8 процента меньше, чем в январе 2023 года, и на 29,2 процента меньше, чем в первый месяц 2022-го.

Активнее всего квартиры массового сегмента покупают в десяти районах столицы. Среди них первое место занимает Очаково-Матвеевское с долей в 11,9 процента, второе — Люблино (7,9 процента), третье — Нижегородский (5,8 процента). В число лидеров также вошли Отрадное, Западное Дегунино, Молжаниновский, Головинский, Митино, Метрогородок и Гольяново.

Ранее в марте эксперты компании «Бест-Новострой» назвали районы Москвы, в которых сильно подорожало жилье в новостройках. Значительнее всего цены поднялись в Замоскворечье — за год стоимость объектов в этой локации в среднем выросла на 33,6 процента, до 918,5 тысячи рублей за квадратный метр.