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12:11, 16 марта 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с сильно подорожавшим жильем

«Бест-Новострой»: сильнее всего новостройки подорожали в московском районе Замоскворечье

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сильнее всего в начале 2023 года новостройки подорожали в районе Замоскворечье — в среднем на 33,6 процента за год, до 918,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Локации старой Москвы с наибольшей положительной динамикой цен на первичном рынке назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место с ростом показателя на 23,7 процента — до 1,08 миллиона рублей за «квадрат», занял Мещанский район. На третьей строчке оказался Таганский район — там новостройки за год подорожали на 12 процентов, до 1,13 миллиона рублей за «квадрат».

В топ-5 по этому показателю также вошли Академический район (плюс 12 процентов, до 519,1 тысячи рублей за «квадрат») и Печатники (плюс 11,1 процента, до 332,8 тысячи рублей за «квадрат»). В целом в первой половине марта средняя цена одного квадратного метра в новостройках столицы достигла 471,7 тысячи рублей (плюс 2,7 процента с начала года).

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«Лидерство Замоскворечья обусловлено появлением четырех новых корпусов в продаже по более высоким ценам, чем раньше, и тем, что здесь не самый большой объем предложения. В Мещанском районе также небольшой объем предложения, здесь по-прежнему экспонируется всего три корпуса, но в них появилось несколько новых лотов по более высоким ценам. Точно такая же картина наблюдается и в Таганском районе — при малом общем объеме предложения в продажу поступило несколько лотов по более высоким ценам, что прибавило к средней цене по району 12,2 процента с начала года», — пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее стали известны локации столицы с самым дорогим жильем в элитных новостройках. Лидером рейтинга оказался район Патриарших прудов — средняя стоимость одного квадратного метра в элитных новостройках там составляет 3,32 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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