Названы районы Москвы с самым дорогим жильем

Intermark Real Estate: самое дорогое жилье в Москве продается в районе Патриарших прудов

В феврале 2023 года самое дорогое жилье в Москве продавали в районе Патриарших прудов — средняя стоимость одного квадратного метра в элитных новостройках там составляет 3,32 миллиона рублей. Локации столицы с наиболее высокими ценами на первичную недвижимость назвали аналитики Intermark Real Estate в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занимает район Цветного бульвара — там «квадрат» стоит 2,69 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Якиманка с 2,38 миллиона рублей за квадратный метр. На четвертом месте оказался район Чистых прудов (2,28 миллиона рублей), а пятое место со средней стоимостью «квадрата» 1,97 миллиона рублей поделили Тверской район и Замоскворечье.

«Лидерство Патриарших прудов объясняется в основном пополнением рынка данного района новыми дорогостоящими предложениями. Так, в прошлом году стартовали продажи в премиальном проекте, где представлены апартаменты с отделкой. Увеличение цен в других локациях в основном произошло из-за изменения структуры предложения в уже существующих проектах. Это "вымывание" наиболее ликвидного предложения, рост цен по причине увеличения стадии готовности жилых комплексов, а также выход на рынок нового объема предложения в более высоком ценовом сегменте», — прокомментировал управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Ранее стали известны округа Москвы с самым дорогим жильем в новостройках бизнес-класса. Лидером рейтинга стал Северо-Западный административный округ (СЗАО) — средняя стоимость одного квадратного метра там установилась на уровне 485,2 тысячи рублей. За месяц положительная динамика показателя там достигла пяти процентов, а за год — 16,5 процента.