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19:58, 16 марта 2023Силовые структуры

Главу Минсельхоза Карелии арестовали по делу о взятке

Суд арестовал главу Минсельхоза Карелии Лабинова до 14 мая по делу о взятке в 10 млн руб
Владимир Лабинов

Владимир Лабинов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Петрозаводский городской суд арестовал главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова по уголовному делу о получении взятки в 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая избрана по ходатайству следствия.

15 марта сообщалось о задержании министра. В отношении него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с 2021 по 2022 год он через посредника получил от предпринимателя незаконное вознаграждение за выдачу грантов и субсидий на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров. Факт коррупции выявили сотрудники ФСБ и МВД.

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Любовь Ширижик
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